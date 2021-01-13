13.01.2021 (19:45)

В 2020 году продолжалось возведение военными специалистами железнодорожных и автомобильных мостов в регионах нашей страны

В июне 2020 года в результате паводка произошло размытие опор и разрушение железнодорожного моста через реку Северная Кола в районе Мурманска. Происшествие приостановило железнодорожное сообщение со столицей Заполярья.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина восстановление железной дороги на этом участке было поручено подразделениям Железнодорожных войск.

Для восстановления движения поездов требовалось соорудить обход протяжённостью 6 километров. Менее чем за сутки необходимые силы и средства были переброшены в район выполнения задачи.

Военные железнодорожники Западного военного округа, в очередной раз проявив высокий уровень мастерства и профессионализма, в течение двух недель выполнили необходимый объём работ и полностью подготовили земляное полотно под железнодорожную магистраль. При этом самым сложным этапом стала выемка 54 тысяч кубических метров скального грунта.

Как результат, оценка действий военных железнодорожников губернатором Мурманской области – «быстро и качественно».

Конечно, это не единственный пример помощи субъектам России в решении вопроса транспортной доступности населённых пунктов.

Так, в 2020 году на территории Тульской области дорожными подразделениями ЗВО установлены и сданы в эксплуатацию 19 временных мостовых переходов, что обеспечило круглогодичное транспортное сообщение между социально-значимыми объектами и районами в более 20 населённых пунктах, где проживает более 21 тысячи человек.

Хочу обратить внимание, что для строительства подобных объектов гражданским организациям требуется до двух лет. Наши специалисты устанавливают такие мостовые переходы в течение двух недель.



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