13.01.2021 (19:30)

Инженерно-саперный полк ЗВО в Ярославской области посетили уполномоченный по правам человека и делегация Тывы

Инженерно-саперный полк танковой армии Западного военного округа, дислоцированный в Ростове Великом (Ярославская обл.) посетила делегация в составе регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина, министра общественной безопасности Республики Тыва Виктора Хулеру и председателя общественной безопасности Тувы Анатолия Дамба-Хуураку.

Для делегации краткий брифинг провёл командир инженерно-саперного полка полковник Михаил Нагамов, рассказав о повседневной деятельности военнослужащих и проведении мероприятий зимнего периода обучения.

После встречи с командным составом полка делегация побывала в солдатских общежитиях, столовой, учебном корпусе, где смогла оценить условия бытового размещения военнослужащих. Также чиновники пообщались с военнослужащими по призыву из различных регионов.

По итогам поездки в инженерно-саперный полк Сергей Бабуркин отметил, что в воинской части созданы все необходимые условия для успешного выполнения учебно-боевых задач.

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