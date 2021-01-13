Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2021 (19:30)

Инженерно-саперный полк ЗВО в Ярославской области посетили уполномоченный по правам человека и делегация Тывы

Инженерно-саперный полк танковой армии Западного военного округа, дислоцированный в Ростове Великом (Ярославская обл.) посетила делегация в составе  регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина, министра общественной безопасности Республики Тыва Виктора Хулеру и председателя общественной безопасности Тувы Анатолия Дамба-Хуураку.

Для делегации краткий брифинг провёл командир инженерно-саперного полка полковник Михаил Нагамов, рассказав о повседневной деятельности военнослужащих и проведении мероприятий зимнего периода обучения.

После встречи с командным составом полка делегация побывала в солдатских общежитиях, столовой, учебном корпусе, где смогла оценить условия бытового размещения военнослужащих. Также чиновники пообщались с военнослужащими по призыву из различных регионов.

По итогам поездки в инженерно-саперный полк Сергей Бабуркин отметил, что в воинской части созданы все необходимые условия для успешного выполнения  учебно-боевых задач.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В преддверии сильных морозов проведена проверка ремонтных бригад ЗВО
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели турнир по стрелковому двоеборью
В соединении противовоздушной обороны Балтийского флота приступили к сглаживанию боевых расчетов ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С»
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false