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13.01.2021 (19:00)

В Калининградской области проходят стрельбы танкистов армейского корпуса Балтийского флота

На общевойсковом полигоне армейского корпуса Балтийского флота военнослужащие танкового полка выполняют боевые стрельбы по мишеням, имитирующим технику и авиацию условного противника. Данные занятия проводятся в рамках боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов.

Стрельбы на полигоне проводятся по мишеням на удаленности до 2 километров, как в светлое, так и в темное время суток.

В ходе учения танкисты также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемёта. В ходе занятий свое мастерство повысили более 100 военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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