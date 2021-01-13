Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2021 (18:45)

В Ейске открыт уникальный тренажерный комплекс для обучения летчиков морской авиации

В декабре 2020 года в Ейске (Краснодарский край) открыт универсальный тренажерный комплекс с элементами искусственного интеллекта для обучения летчиков морской авиации пилотированию различных типов воздушных судов.

Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки летного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России.

Комплекс включает динамические тренажеры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ для обучения пилотированию и боевому применению во всем диапазоне высот и скоростей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false