13.01.2021 (18:45)

В Ейске открыт уникальный тренажерный комплекс для обучения летчиков морской авиации

В декабре 2020 года в Ейске (Краснодарский край) открыт универсальный тренажерный комплекс с элементами искусственного интеллекта для обучения летчиков морской авиации пилотированию различных типов воздушных судов.

Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки летного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России.

Комплекс включает динамические тренажеры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ для обучения пилотированию и боевому применению во всем диапазоне высот и скоростей.



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