13.01.2021 (18:00)

Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и БМПТ «Терминатор» апробировали на полигонах

В Вооруженных Силах Российской Федерации не прекращаются испытания в сложных физико-географических и климатических условиях новых, а также модернизация стоящих на вооружении уже проверенных временем образцов вооружения и военной техники.

Применение колесной платформы дало существенные преимущества тяжелой огнеметной системе ТОС-2 перед предыдущими огнеметными системами. Такая боевая машина отличается улучшенной мобильностью и проще в эксплуатации, она оснащена современной автоматизированной системой управления огнем. При подготовке к стрельбе не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины, т.к. боеприпасы в нее можно загрузить при помощи собственного крана-манипулятора.

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» — это новый тип военной техники, предназначенный для борьбы с потенциальными угрозами для танков на поле боя таких, как мотострелки, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами, армейская авиация и легкобронированная техника, а также для оказания огневой поддержки танковым подразделениям.

«Терминатор» построен на базе основного боевого танка Т-72. Такое же бронирование, усиленное, впрочем, современной динамической защитой. Блок вооружения — в кормовой части башни, а боекомплект вынесен за пределы забронированного объема.

В ходе апробации БМПТ во время совместных учений с танками Т-72 на одном из полигонов они продемонстрировали внушительную огневую мощь.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице