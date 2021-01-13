13.01.2021 (18:30)

Объединенный учебный центр ВМФ приступил к выполнению программы 2021 года по обучению экипажей новых кораблей

«Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей строящихся для Военно-Морского Флота боевых кораблей. В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», строящихся для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе. Экипажи новых кораблей уже начали прибывать в Объединенный учебный центр», — сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения и подготовки экипажей для приема от промышленности новых кораблей.

По словам адмирала Николая Евменова, подготовка экипажей новых надводных кораблей и катеров в Объединенном учебном центре ВМФ в 2021 году будет вестись по самым современным программам, учитывающим эксплуатацию новых образцов техники и вооружения, обладающих высокой степенью автоматизации процессов управления и эксплуатации, а также программам, учитывающим наличие на новых кораблях роботизированных систем.

Начальник Объединенного учебного центра капитан 1 ранга Дмитрий Габриэлян доложил главкому ВМФ о том, что учебно-материальная база центра готова к приему экипажей и их подготовки по всем корабельным специальностям.

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