Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2021 (18:30)

Объединенный учебный центр ВМФ приступил к выполнению программы 2021 года по обучению экипажей новых кораблей

«Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей строящихся для Военно-Морского Флота боевых кораблей. В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», строящихся для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе. Экипажи новых кораблей уже начали прибывать в Объединенный учебный центр», — сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения и подготовки экипажей для приема от промышленности новых кораблей.

По словам адмирала Николая Евменова, подготовка экипажей новых надводных кораблей и катеров в Объединенном учебном центре ВМФ в 2021 году будет вестись по самым современным программам, учитывающим эксплуатацию новых образцов техники и вооружения, обладающих высокой степенью автоматизации процессов управления и эксплуатации, а также программам, учитывающим наличие на новых кораблях роботизированных систем.

Начальник Объединенного учебного центра капитан 1 ранга Дмитрий Габриэлян доложил главкому ВМФ о том, что учебно-материальная база центра готова к приему экипажей и их подготовки по всем корабельным специальностям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Более 3 тыс. военнослужащих для ВДВ по 25 воинским специальностям пройдут подготовку в Омском учебном центре в 2021 учебном году
В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье сформированы учебные подразделения
Военнослужащие Астраханского Центра ВКС поздравили ветерана с днем рождения
Свою 58-ю годовщину со Дня основания отметил Детский морской центр в городе Костроме

Метки:
Учебный центр , Учебный центр
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false