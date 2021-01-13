13.01.2021 (17:13)

Российские литераторы побывали на атомном подводном крейсере Северного флота «Воронеж»

Подводники из гарнизона Северного флота Заозёрск провели экскурсию для московских литераторов по атомному ракетному подводному крейсеру «Воронеж». Моряки рассказали гостям об истории и предназначении подводной лодки и ознакомили с традициями подводников-североморцев.

В городе Заозёрске, который считается колыбелью атомного подводного флота России, писатели почтили память погибших подводников, возложив цветы к памятнику АПЛ «Комсомолец», а также посетили городской музей в Центре культуры и библиотечного обслуживания и провели литературно-музыкальный вечер.

Делегация Союза писателей России прибыла в Мурманскую область из Москвы несколько дней назад для проведения творческой акции под названием Арктический литературный десант «Арктикой Россия прирастать будет». Мероприятие состоится 13 января — в День российской печати — в Мурманской областной научной библиотеке.

Среди участников акции — известные московские писатели и журналисты Виктор Кирюшин, Алексей Полубота.

На встрече с мурманчанами литераторы обсудят современный отечественный поэтический процесс, прочтут свои произведения и расскажут о творчестве молодых авторов.

Виктор Федорович Кирюшин — журналист, поэт, переводчик и эссеист, книгоиздатель, редактор, председатель Совета по поэзии Союза писателей России. Лауреат Международной премии им. Андрея Платонова, Независимой премии им. Бориса Корнилова. Золотой лауреат фестиваля-конкурса «Русский Stil» в Германии.

Алексей Викторович Полубота — поэт, писатель, секретарь правления Союза писателей России. Родился в Мурманске. Лауреат премии имени К. Баёва и А. Подстаницкого, лауреат газеты «Литературная Россия», литературно-художественной премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий», Международной поэтической премии имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни крылами…».

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