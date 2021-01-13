Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2021 (17:13)

Российские литераторы побывали на атомном подводном крейсере Северного флота «Воронеж»

Подводники из гарнизона Северного флота Заозёрск провели экскурсию для московских литераторов по атомному ракетному подводному крейсеру «Воронеж». Моряки рассказали гостям об истории и предназначении подводной лодки и ознакомили с традициями подводников-североморцев.

В городе Заозёрске, который считается колыбелью атомного подводного флота России, писатели почтили память погибших подводников, возложив цветы к памятнику АПЛ «Комсомолец», а также посетили городской музей в Центре культуры и библиотечного обслуживания и провели литературно-музыкальный вечер.

Делегация Союза писателей России прибыла в Мурманскую область из Москвы несколько дней назад для проведения творческой акции под названием Арктический литературный десант «Арктикой Россия прирастать будет». Мероприятие состоится 13 января — в День российской печати — в Мурманской областной научной библиотеке.

Среди участников акции — известные московские писатели и журналисты Виктор Кирюшин, Алексей Полубота.

На встрече с мурманчанами литераторы обсудят современный отечественный поэтический процесс, прочтут свои произведения и расскажут о творчестве молодых авторов.

Виктор Федорович Кирюшин — журналист, поэт, переводчик и эссеист, книгоиздатель, редактор, председатель Совета по поэзии Союза писателей России. Лауреат Международной премии им. Андрея Платонова, Независимой премии им. Бориса Корнилова. Золотой лауреат фестиваля-конкурса «Русский Stil» в Германии.

Алексей Викторович Полубота — поэт, писатель, секретарь правления Союза писателей России. Родился в Мурманске. Лауреат премии имени К. Баёва и А. Подстаницкого, лауреат газеты «Литературная Россия», литературно-художественной премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий», Международной поэтической премии имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни крылами…».

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции
Малый ракетный корабль Северного флота «Айсберг» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» продолжает выполнять задачи в Атлантическом океане
Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота продолжат практику длительных полётов над Арктикой и Атлантикой

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false