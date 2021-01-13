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13.01.2021 (16:47)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели турнир по стрелковому двоеборью

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по стрелковому двоеборью.

В соревнованиях приняли участие восемь команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Согласно условиям турнира, команда состояла из четырех военнослужащих.

В ходе состязаний участники выполняли стрельбы из пистолета Макарова стоя с одной руки по грудной фигуре с кругами, находящейся на расстоянии 25 метров, и автомата Калашникова АК-74 с трех положений (стоя, с колена и лежа). При стрельбе из ПМ и АК-74 участникам давалось три зачетных выстрела.

Призеров турнира определили как в личном, так и в командном зачете, после чего им вручили медали и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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