13.01.2021 (16:47)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели турнир по стрелковому двоеборью
На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по стрелковому двоеборью.
В соревнованиях приняли участие восемь команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Согласно условиям турнира, команда состояла из четырех военнослужащих.
В ходе состязаний участники выполняли стрельбы из пистолета Макарова стоя с одной руки по грудной фигуре с кругами, находящейся на расстоянии 25 метров, и автомата Калашникова АК-74 с трех положений (стоя, с колена и лежа). При стрельбе из ПМ и АК-74 участникам давалось три зачетных выстрела.
Призеров турнира определили как в личном, так и в командном зачете, после чего им вручили медали и грамоты.
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