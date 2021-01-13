13.01.2021 (16:34)

В Центральном военном округе проходит воздушно-огневая конференция командования ВВС и ПВО

В Екатеринбурге проходит воздушно-огневая конференция, организованная командованием 14-й армией ВВС и ПВО.

В мероприятии принимают участие представители командного состава авиационных частей и подразделений противовоздушной обороны, заместители командующего объединением, начальники родов войск, начальники служб, офицеры управления противовоздушной обороны.

В ходе совместной работы участники подведут итоги выполнения мероприятий летно-тактической, тактической подготовки в соединениях и воинских частей в 2020 году и утвердят план по подготовке и проведению совместных учений с боевой стрельбой в 2021 учебном году.

На конференции будут выработаны методические рекомендации по совершенствованию воздушно-огневой и тактической подготовки командиров воинских частей и подразделений, улучшению подготовки боевых расчётов, экипажей. Воздушно-огневая конференция 14-й армии ВВС и ПВО завершит свою работу 14 января.

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