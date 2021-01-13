13.01.2021 (16:16)

Военнослужащие на Урале отработали уничтожение высокомобильных целей противника в зимних условиях

Военнослужащие мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили высокомобильные огневые средства противника в ходе первого в этом году учения с боевой стрельбой, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

По замыслу практических действий, колонна военной техники на БТР-82АМ, совершающая скоростной марш в исходный район, подверглась серии нападений разведывательно-поисковых групп условного противника, действующих на снегоходах. Рассредоточившись на местности, мотострелки приступили к наблюдению и засечке выстрелов условного противника. Определив численный состав, характеристику вооружения и примерное местоположение замаскированного противника, военнослужащие приступили к его уничтожению. Используя универсальные прицелы ТКН-4ГА, наводчики-операторы БТР-82АМ, обнаружили приближающегося противника на расстоянии до 2000 метров и огнем из автоматических пушек уничтожили передовой дозор группы условного противника, обеспечив беспрепятственный проезд колонны в район выполнения учебно-боевой задачи.

Учение прошло с соблюдением требований погодной обстановки. С целью исключения случаев обморожения на полигоне были оборудованы места обогрева. Военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке в зимних условиях обеспечены дополнительным питанием в виде бутербродов и горячего чая. Для поддержания иммунитета в рацион военнослужащих включены витаминные соки, салаты, сало, а также богатые фитонцидами лук и чеснок.

Всего к учению привлекалось около 500 военнослужащих из состава мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений, а также более 100 единиц военной техники.

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