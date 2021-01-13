13.01.2021 (16:05)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов в День российской печати

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в День российской печати наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных Сил РФ.

«Сегодня День печати. Это ваш праздник, это праздник страны, праздник, который давно заслужен журналистами. ...Вооруженные Силы, руководство Министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание боевого духа и воспитание в Вооружённых Силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений — там, где нужно хорошее, доброе слово. А самое главное — честная и правдивая информация», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также поблагодарил журналистов, работающих за пределами страны.

«И здесь, конечно, нам крайне важна ваша работа. Работа, которая во многом помогает российскому обществу, да и не только, видеть то, что делается на самом деле в самых дальних уголках нашей планеты, там, где мы выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, нашей страной. В последнее время это Нагорный Карабах. Безусловно, до этого была Сирия и многие другие точки и уголки», — отметил Министр обороны.

Глава военного ведомства пожелал журналистам продолжать работу «с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом».

«Не могу не сказать, что мы считаем вас одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с нами плечом к плечу на многих фронтах, будь то фронты повседневной жизни, будь то наш флот, авиация, боевая работа, учебная работа, учебные заведения, воспитание нашей молодёжи», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр обороны вручил орден Дружбы корреспонденту главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексею Ивлиеву.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили заместитель руководителя редакции военной информации ТАСС Екатерина Елисеева, телеведущий Дмитрий Куликов, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и заместитель редактора отдела «Армия» «Газеты.ру» Михаил Ходаренок.

Нагрудный знак «Заслуженный журналист Российской Федерации» вручён военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу.

Медалей «За укрепление боевого содружества» удостоены продюсеры телеканалов «Россия-1» и «Россия-24» Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский. Советник президента по информационному вещанию телеканала «Звезда» Алексей Харьков получил медаль «Памяти Героев Отечества».

Стоит отметить, что в прошлом году в СМИ вышли свыше 140 тыс. материалов о Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе почти 59 тыс. телесюжетов. Журналисты работали на 10 тыс. мероприятий Минобороны России, в том числе в пресс-турах, организованных военным ведомством, на крупнейшие учения и в Сирию.

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