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13.01.2021 (15:46)

Около 600 тонн металлолома уберут экологи ЦВО на Таймыре в 2021 году

Около 600 тонн металлолома уберут военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году в арктической зоне Красноярского края на полуострове Таймыр.

В 2021 году военным экологам ЦВО предстоит убрать более 600 тонн металлолома, в том числе демонтировать 4 металлических каркаса зданий в районе посёлка Волочанка Красноярского края. На начальном этапе военнослужащие проведут сбор и сортировку арктического мусора. Затем, используя оборудование для резки и гидравлические прессы, военные экологи ЦВО подготовят собранный металлолом к транспортировке на места складирования.

Подразделение экологов ЦВО насчитывает до 40 человек, а также около 20 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

Экологический взвод ЦВО ведет работу по очистке земель Министерства Обороны Российской Федерации в Арктической зоне с 2015 года, убрав более 4,5 тыс. тонн металлолома.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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