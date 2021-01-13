13.01.2021 (15:28)

На мотодроме ДОСААФ в Новосибирске прошел первый финал розыгрыша Кубка России по мотогонкам на льду

На мотодроме ДОСААФ в Новосибирске прошел первый финал розыгрыша Кубка России по мотогонкам на льду, собравший 16 сильнейших спортсменов из Тольятти, Каменска-Уральского, Уфы, Шадринска и Ярославля.

Соревнования прошли при поддержке регионального отделения ДОСААФ, областного министерства физической культуры и спорта и департамента физической культуры и спорта Новосибирска.

Турнир оказался весьма представительным. Своё высокое мастерство на ледовом овале мотодрома продемонстрировали 7-кратный чемпион мира в командном зачете, чемпион мира в личном зачете, многократный чемпион и призер чемпионатов России Дмитрий Хомицевич, 4-кратный чемпион мира в личном зачете Даниил Иванов, чемпион России и мира в командном зачете, дважды вице-чемпион мира в личном зачете Игорь Кононов, чемпион Европы Дмитрий Солянников и другие ведущие спортсмены страны. Все они отметили высокий уровень организации соревнований — подготовка трассы и другие условия проведения гонки в Новосибирске соответствовали требованиям всех стандартов.

Второй финал розыгрыша почетного трофея состоится в Шадринске (Курганская обл.) в конце января.

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