13.01.2021 (14:19)

Военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса приняли участие в судействе конкурса «Герой глазами юнармейца»

На базе клуба «Ровестник» в городе Щелково Московской области при участии военнослужащих Главного испытательного Космического центра имени Г.С.Титова прошёл районный творческий конкурс «Герой глазами юнармейца».

За первенство боролись 80 юнармейцев в составе 8 отрядов. Военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса были среди членов судейского состава, кроме того, они помогали в организации мероприятия.

Победителя выбирали по 6 критериям, среди которых – полнота раскрытия темы, художественное оформление и содержание, творческий подход и оригинальность, соответствие содержания заявленной теме и другие.

Конкурс проходил с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице