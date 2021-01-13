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13.01.2021 (14:19)

Военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса приняли участие в судействе конкурса «Герой глазами юнармейца»

На базе клуба «Ровестник» в городе Щелково Московской области при участии военнослужащих Главного испытательного Космического центра имени Г.С.Титова прошёл районный творческий конкурс «Герой глазами юнармейца».

За первенство боролись 80 юнармейцев в составе 8 отрядов. Военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса были среди членов судейского состава, кроме того, они помогали в организации мероприятия.

Победителя выбирали по 6 критериям, среди которых – полнота раскрытия темы, художественное оформление и содержание, творческий подход и оригинальность, соответствие содержания заявленной теме и другие.

Конкурс проходил с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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