13.01.2021 (14:19)
Военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса приняли участие в судействе конкурса «Герой глазами юнармейца»
На базе клуба «Ровестник» в городе Щелково Московской области при участии военнослужащих Главного испытательного Космического центра имени Г.С.Титова прошёл районный творческий конкурс «Герой глазами юнармейца».
За первенство боролись 80 юнармейцев в составе 8 отрядов. Военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса были среди членов судейского состава, кроме того, они помогали в организации мероприятия.
Победителя выбирали по 6 критериям, среди которых – полнота раскрытия темы, художественное оформление и содержание, творческий подход и оригинальность, соответствие содержания заявленной теме и другие.
Конкурс проходил с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
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