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13.01.2021 (13:32)

Сотрудники военной автомобильной инспекции ЦВО оказывают помощь автомобилистам в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) помогают автомобилистам, которые из-за сложных погодных условий застревают на дорогах.

Так, при патрулировании дорог близ военного городка в Чебаркуле экипаж ВАИ заметил на обочине буксующий легковой автомобиль, пытающуюся выехать на проезжую часть. Остановившись, военнослужащие взяли на буксир застрявшую машину и помогли автомобилисту выбраться из снежного плена.

Ситуацию на дорогах в Челябинской области осложняют снегопады и сильные морозы. Только за последние дни в регионе выпала месячная норма осадков, температура воздуха в ряде районов опустилась ниже 30 градусов мороза.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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