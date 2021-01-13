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13.01.2021 (13:11)

В Подмосковье прошли занятия по тактической стрельбе и штурму зданий с разведчиками ЗВО

В Московской области на полигоне Алабино с разведчиками Таманской мотострелковой дивизии были проведены занятия по тактической стрельбе из-за укрытий и штурму здания боевыми тройками с поддержкой снайперских пар.

Специальная ударно-тактическая группа отработала штурм здания, уничтожение условного противника и освобождение заложников с применением дымов и различных средств имитации. В ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов ПЯ и пулеметов ПК из укрытий, имитирующих естественные городские препятствия.

В занятиях приняло участие порядка 120 военнослужащих разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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