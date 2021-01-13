13.01.2021 (14:25)

Лётчики морской авиации Черноморского флота на Су-30СМ и Су-24М выполнили полёты в сложных метеоусловиях

Три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) отработали полёты в сложных метеоусловиях на одном из аэродромов в Крыму.

В ходе плановых учебно-тренировочных полётов каждый экипаж выполнил по 10 взлётов и посадок в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра.

Также лётчики истребителей Су-30СМ отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.

Лётные смены, в составе которых были задействованы как опытные, так и молодые лётчики, выполнили одиночные полёты, затем в составе пар и звеньев.

Учебно-тренировочные полёты прошли в соответствии с планом боевой подготовки лётного состава МА и ПВО ЧФ.

Всего в тренировке было задействовано 6 многоцелевых истребителей Су-30СМ и 3 фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

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