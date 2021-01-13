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13.01.2021 (13:05)

В новогодние праздники инспекторы ВАИ Тульского гарнизона провели с военнослужащими комплекс мероприятий по предупреждению ДТП

В дни новогодних праздников инспекторами 71-й военной автомобильной инспекции Тульского гарнизона совместно с сотрудниками ГИБДД г. Тулы проведен обширный комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий среди военнослужащих на личном транспорте.

Основной задачей ставилось недопущение ДТП в зимний период эксплуатации, а также в выходные и праздничные дни.

В ходе проведения мероприятий личным составом ВАИ гарнизона совместно с сотрудниками ГИБДД г. Тулы было организовано несение дорожно-патрульной службы, в рамках которой осуществлена проверка военнослужащих – владельцев личного транспорта, проведена проверка документации и технического состояния автомобилей, а также наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Завершился комплекс профилактических мероприятий занятием с личным составом в клубе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, в ходе которого дополнительно были доведены требования по соблюдению ПДД и недопущению их нарушения.

Самые дисциплинированные водители из числа военнослужащих были поощрены подарками в виде ручек и календарей с символикой ВАИ и ГИБДД.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВАИ
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