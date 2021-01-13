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13.01.2021 (12:37)

В Ленобласти более 400 новобранцев ЗВО приняли Военную присягу в период новогодних праздников

Более 400 новобранцев осеннего призыва, проходящих службу в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, приняли Военную присягу в период новогодних праздников.

С соблюдением противоэпидемиологических мер для родственников призывников и гостей торжественных мероприятий были организованы статические показы вооружения и военной техники, стрелкового оружия и образцов снаряжения, которые предстоит освоить будущим мотострелкам, саперам, разведчикам и артиллеристам.

Военнослужащих бригад и полков поздравили фронтовики, ветераны военной службы, художественные коллективы Ленинградской области.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций в местах построения личного состава была заблаговременно проведена специальная обработка с применением войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Присяга
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