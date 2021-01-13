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13.01.2021 (11:53)

Более 1 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО привиты вакциной от коронавируса

В Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской областях уже более 1 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа привиты вакциной от коронавируса препаратом «Гам-Ковид-Вак» с начала декабря прошлого года.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

После ввода вакцинации в течении получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей. До конца текущего месяца в танковое объединение ЗВО ожидается поставка ещё 700 доз вакцины.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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