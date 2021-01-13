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13.01.2021 (11:10)

Преподаватели и курсанты НВВКУ приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции

Преподавательский состав и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) первыми среди образовательных учреждений Минобороны России, расположенных в Сибири, приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящее время в НВВКУ поступило более 300 доз вакцины.

«В первую очередь вакцинируется офицерский состав и курсанты старших курсов, которым разрешен выход в город и которые контактируют с другими людьми, вследствие чего могут занести коронавирусную инфекцию в учебное заведение», — пояснил врач медицинского отряда специального назначения старший лейтенант Евгений Баранов.

Перед началом процедуры курсанты и преподаватели прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний были привиты первым компонентом отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). По истечении трех недель они будут ревакцинированы вторым компонентом вакцины.

Завершить вакцинацию в НВВКУ первым компонентом планируется до 30 января.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
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