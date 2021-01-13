13.01.2021 (10:50)

Малый ракетный корабль «Ингушетия» провёл комплексное учение в Чёрном море

Экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» Черноморского флота (ЧФ) в соответствии с планом боевой подготовки провёл комплекс корабельных учений в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения, на выходе в море в ходе выполнения задач по предназначению корабельные средства наблюдения зафиксировали применение оружия условного противника по кораблю.

Расчёт ПВО «Ингушетии» отразил ракетный удар, произведённый с борта корабля условного противника, применив зенитное артиллерийское вооружение.

По полученным данным о цели от собственных средств наблюдения расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар по «противнику» с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

Цель была условно уничтожена.

В ходе учебных мероприятия экипаж мрк «Ингушетия» выполнил артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям, а также провёл практическое гранатометание для отработки действий по уничтожению условных подводных диверсионных групп во время стоянки корабля на незащищенном рейде.

Учение прошло в морском полигоне боевой подготовки в Чёрном море.

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