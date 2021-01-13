13.01.2021 (10:40)

Разведчики 58-й армии ЮВО приступили к усиленной подготовке к конкурсу «Отличники войсковой разведки»

Разведчики соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к усиленной специальной и огневой подготовке, а также занятиям по вождению бронетехники в рамках подготовки к конкурсу «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр–2021.

В подготовке к первому этапу конкурса принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений 58-й армии ЮВО.

Войсковые разведчики выполняют стрельбы из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, нормативы по посадке и высадке из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение разведывательной засады.

При подготовке к соревнованиям активно применяются средства имитации для создания условий, приближенных к боевым.

В ходе первого этапа конкурса участники продемонстрируют навыки стрельбы, силу, ловкость и выносливость при преодолении препятствий «тропы разведчика», форсируют водные преграды и совершат марш-бросок в составе подразделений.

Лучшие разведывательные подразделения воинских частей ЮВО примут участие в отборочных конкурсах на уровне полка, соединения и объединения. Право участия в международном этапе завоюет команда, победившая на всеармейском этапе конкурса.

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