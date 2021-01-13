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13.01.2021 (10:32)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали высадку на необорудованное побережье

Военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провели тренировку по морской десантной подготовке (МДП) на учебно-тренировочном комплексе «Скорпион» в Дагестане.

В ходе МДП военнослужащие на специально оборудованных учебных местах отработали действия по погрузке (выгрузке) боевых машин на десантно-высадочные средства.

Также экипажи бронетранспортёров БТР-82А в ходе высадки на берег с ходу провели тренировку по построению боевого порядка в линию взводных и ротных колонн на необорудованном участке побережья.

В свою очередь механики-водители отрабатывали задачи по подготовке боевых машин к преодолению водных преград, самовытаскиванию при просадке в песок, буксировке и совершенствовали практические навыки вождения техники на суше и на плаву.

На тренировках по морской десантной подготовке военнослужащие отрабатывают способы преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, методы погрузки, выгрузки личного состава, боевой техники на десантные корабли и катера, а также изучают устройства десантно-высадочных средств.

В отработке учебных задач было задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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