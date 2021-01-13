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13.01.2021 (09:28)

Молодое пополнение соединения морской пехоты КФл осваивает вождение современных образцов боевой и автомобильной техники в горах Дагестана

Молодое пополнение Каспийской флотилии (КФл) в рамках программы боевой подготовки осваивает вождение современных видов боевой и автомобильной техники на горном общевойсковом полигоне Дальний.

Военные водители отрабатывают навыки управления бронетранспортерами БТР-82А и полноприводными грузовиками КамАЗ семейства «Мустанг».

В ходе подготовки каждый водитель пройдёт специальный курс вождения в экстремальных условиях, на различных рельефах местности в дневное и ночное время суток.

Морским пехотинцам КФл предстоит выполнять задачи по преодолению препятствий и заграждений, ограниченных проходов на подъемах, спусках и косогорах, водных преград, отработать приемы управления большегрузными автомобилями и техникой при вождении в населенных пунктах, а также в специально смоделированных дорожно-транспортных ситуациях.

В завершении курса вождения военные водители совершат 50-километровый марш на БТР-82А и 150-километровый марш на автомобилях КамАЗ. Всего в ходе подготовки молодые водители пройдут около 10 тыс. км.

По окончании курсов водители и механики-водители, успешно сдавшие теорию и практику вождения, получат водительские удостоверения соответствующих категорий.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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