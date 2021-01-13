Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2021 (10:25)

Военные альпинисты ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к подготовке к конкурсу «Эльбрусское кольцо»

В высокогорном районе Карачаево-Черкесии более 100 военнослужащих горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к отборочному этапу конкурса среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021.

Военным альпинистам в полной экипировке весом более 40 кг предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 90 км и совершить восхождения на вершины гор и продемонстрировать свои навыки в ориентировании, наведении навесной переправы через горную реку, выживании в экстремальных условиях.

Главным экзаменом для лучшего высокогорного подразделения ЮВО станет прохождение полосы препятствий, включающей спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и др. На одном из этапов полосы военнослужащим предстоит перенести ящик для боеприпасов весом 24 кг.

В рамках подготовки к конкурсу военнослужащие также проведут спасательные работы и транспортируют пострадавшего.

По итогам отборочных этапов в соединениях и воинских частях ЮВО будут сформированы команды для участия в 31-м конкурсе АрМИ-2021. В настоящий момент в состязаниях задействовано более 17 тыс. военнослужащих военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Армейская лыжница завоевала «золото» и «серебро» на «Тур де Ски»
Экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» Черноморского флота впервые провёл учение по постановке минных заграждений
Легкоатлеты ЦСКА завоевали восемь медалей на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге
Танкистам ЮВО в Ставропольском крае в условия упражнений боевой стрельбы добавили новые цели

Метки:
Южный военный округ , Спорт , Эльбрусское кольцо
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false