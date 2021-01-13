13.01.2021 (10:25)
Военные альпинисты ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к подготовке к конкурсу «Эльбрусское кольцо»
В высокогорном районе Карачаево-Черкесии более 100 военнослужащих горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к отборочному этапу конкурса среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021.
Военным альпинистам в полной экипировке весом более 40 кг предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 90 км и совершить восхождения на вершины гор и продемонстрировать свои навыки в ориентировании, наведении навесной переправы через горную реку, выживании в экстремальных условиях.
Главным экзаменом для лучшего высокогорного подразделения ЮВО станет прохождение полосы препятствий, включающей спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и др. На одном из этапов полосы военнослужащим предстоит перенести ящик для боеприпасов весом 24 кг.
В рамках подготовки к конкурсу военнослужащие также проведут спасательные работы и транспортируют пострадавшего.
По итогам отборочных этапов в соединениях и воинских частях ЮВО будут сформированы команды для участия в 31-м конкурсе АрМИ-2021. В настоящий момент в состязаниях задействовано более 17 тыс. военнослужащих военного округа.