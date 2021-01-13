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13.01.2021 (09:23)

В Северной Осетии завершился чемпионат 58-й армии ЮВО по гиревому рывку

Во Владикавказе завершился чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по гиревому рывку.

В состязаниях принимали участие около 150 военнослужащих мужчин и женщин из сборных команд соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

Команды соревновались в нескольких весовых категориях: до 65, 75, 85, 95 и свыше 95 кг и трёх возрастных группах: до 30 лет, до 40 лет и старше 40 лет. Военнослужащие мужчины выполняли упражнения с гирей 24 или 32 кг в зависимости от уровня подготовленности участников.

Женщины соревновались в двух весовых категориях: до 65 и свыше 65 кг, а также двух возрастных группах: до 35 лет и старше 35 лет. Девушки выполняли рывок гирей весом 16 или 24 кг.

По итогам чемпионата военнослужащий войскового соединения, дислоцированного в Чечне, младший сержант Мовсар Сулейманов стал лидером среди мужчин с результатом 215 очков. Среди женщин первую позицию заняла ефрейтор Екатерина Дородина с результатом 191 очко.

Военнослужащим, занявшие призовые места в командном и личном зачете, вручили кубки, ценные призы, медали и грамоты. Чемпионы в дальнейшем будут вызваны на учебно-тренировочные сборы с последующим выступлением на чемпионатах ЮВО и ВС РФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт
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