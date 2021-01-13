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13.01.2021 (09:58)

В Приморском крае разведчики морской пехоты ТОФ отрабатывают специальные задачи на полигоне

В соответствие с планом боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота подразделения разведки в Приморском крае приступили к выполнению специальных задач на полигоне Бамбурово.

На полигоне «Бамбурово» в Приморском крае разведывательные подразделения соединения морской пехоты ТОФ приступили к интенсивной подготовке с выполнением упражнений огневой подготовки.

В ходе полевого выхода военнослужащим предстоит отработать задачи, как в условиях современного общевойскового боя, так и в ходе выполнения специальных задач в прибрежной полосе. Особое внимание будет уделено вопросам борьбы с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника.

За время боевой учебы военнослужащие пройдут полный курс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, вождению боевых машин. На профильных занятиях военнослужащие изучат вооружение и тактические приемы диверсионных групп условного противника.

Также будет проверено моральное и физическое состояние каждого разведчика, оценена индивидуальная подготовка, боевая слаженность подразделений.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская пехота , Полигон
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