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13.01.2021 (09:48)

Ледоколы и буксиры вспомогательного флота ТОФ выполнили обколку льда в пункте базирования атомных подводных лодок

На Камчатке для устранения сложной ледовой обстановки ледоколы отряда вспомогательных судов Войск и сил на Северо-востоке России выполнили обколку льда в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Накопление льда и его уплотнение в бухтах произошло в результате сильных морозов, которые продолжаются в течение недели, что стало существенно влиять на безопасность судоходства. Массивами пакового льда они практически были блокированы для судоходства.

В ходе работ ледокол и буксиры осуществили обколку льда на площади более 40 кв.км, толщина льда достигала 60 см, обеспечена безопасная проводка более 40 кораблей и судов по акватории Авачинской бухты, в том числе в районе линии мысов Скалистый - Безымянный. 

Планируется, что в целях обеспечения безопасной навигации на Камчатке до конца зимнего периода ледоколам вспомогательного флота предстоит выполнить более 100 выходов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Корабли
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