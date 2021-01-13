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13.01.2021 (09:46)

В ЮВО все летчики боевых самолетов и вертолетов получили вакцину «Спутник-V»

Весь летный состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 новейшим препаратом «Спутник-V».

В соответствии с утвержденным графиком в войсках округа летчики боевых самолетов и вертолетов, несущие боевой дежурство по защите воздушного пространства России, одними из первых добровольно сделали прививки.

Прививку предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили более 6 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО, более 13 тыс. военнослужащим сделана прививка первым компонентом вакцины.

До конца февраля медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать до 70 процентов личного состава соединений и воинских частей ЮВО.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

На сегодняшний день в ЮВО поставлено более 23 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В первую очередь инъекцию получили военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, командование органов военного управления округа, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Самолеты , Южный военный округ , Медицина
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