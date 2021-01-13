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13.01.2021 (09:42)

В Забайкалье подразделения РХБ защиты ВВО проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проводят профилактическую дезинфекцию военных объектов.

Мероприятия выполняются ежедневно с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.

Личный состав подразделений РХБ защиты оснащён автономными комплектами дезинфекции ДКВ-1К с универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК на основе гипохлорита кальция, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи лица и глаз.

Ежедневно специальной обработке подвергаются контрольно-пропускные пункты, места проживания личного состава, столовые, клубы и дежурные транспортные средства.

Всего в проведении дезинфекции проводят более 100 военнослужащих из состава подразделения РХБ защиты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , COVID-19
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