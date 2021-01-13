Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2021 (09:39)

В Пермском крае экипажи истребителей МиГ-31БМ ЦВО учились уничтожать самолет-разведчик противника

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиационного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Пермском крае, в ходе учебного боя уничтожили самолет-разведчик условного противника в сложных метеоусловиях.

В роли противника выступил один из самолетов МиГ-31, который по замыслу учения на высоте более 5 тыс. метров нарушил воздушное пространство для сбора разведывательных данных.

На перехват цели по тревоге были подняты два экипажа модернизированных МиГ-31БМ, которые осуществили взлет в условиях плохой видимости, а также сильного бокового ветра. Экипажи самостоятельно нашли «нарушителя» без привлечения наземных средств ПВО. Летчики успешно выполнили захват условного противника, а затем произвели по воздушной цели имитацию пуска ракет дальнего радиуса действия.

В ходе учения было задействовано три самолета МиГ-31БМ, а также около 80 человек летного и инженерно-технического состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 1,5 тыс. жителей Хакасии протестированы на COVID-19 в мобильном госпитале ЦВО
Десять всеармейских конкурсов в рамках АрМИ-2021 состоятся на территории ЦВО
В ЦВО до конца года будут созданы 10 региональных филиалов парка «Патриот»
В 2021 году подразделения РЭБ ЦВО получат 10 комплектов системы прикрытия объектов от высокоточного оружия «Поле-21»

Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Истребительная авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false