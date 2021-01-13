13.01.2021 (09:39)

В Пермском крае экипажи истребителей МиГ-31БМ ЦВО учились уничтожать самолет-разведчик противника

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиационного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Пермском крае, в ходе учебного боя уничтожили самолет-разведчик условного противника в сложных метеоусловиях.

В роли противника выступил один из самолетов МиГ-31, который по замыслу учения на высоте более 5 тыс. метров нарушил воздушное пространство для сбора разведывательных данных.

На перехват цели по тревоге были подняты два экипажа модернизированных МиГ-31БМ, которые осуществили взлет в условиях плохой видимости, а также сильного бокового ветра. Экипажи самостоятельно нашли «нарушителя» без привлечения наземных средств ПВО. Летчики успешно выполнили захват условного противника, а затем произвели по воздушной цели имитацию пуска ракет дальнего радиуса действия.

В ходе учения было задействовано три самолета МиГ-31БМ, а также около 80 человек летного и инженерно-технического состава.

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