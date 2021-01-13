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13.01.2021 (09:29)

В Забайкалье минометчики мотострелкового соединения ВВО начали боевые стрельбы

На полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа в Забайкальском крае начались боевые стрельбы с минометчиками. Военнослужащие поразят мишени, из 120-мм минометов «Сани» по скрытым неподвижным и движущимся целям, расположенным на дистанциях от тысячи до 1500 метров.

Минометные расчеты на время поразят мишени, имитирующие живую силу условного противника, в том числе стрельба будет вестись  в ночное время.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки военнослужащие отработают нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации взаимодействия между расчетами.

Разведку целей и их контроль поражения проводят расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В практических стрельбах принимают участие более 200 военнослужащих ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Учения
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