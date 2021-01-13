13.01.2021 (09:29)
В Забайкалье минометчики мотострелкового соединения ВВО начали боевые стрельбы
На полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа в Забайкальском крае начались боевые стрельбы с минометчиками. Военнослужащие поразят мишени, из 120-мм минометов «Сани» по скрытым неподвижным и движущимся целям, расположенным на дистанциях от тысячи до 1500 метров.
Минометные расчеты на время поразят мишени, имитирующие живую силу условного противника, в том числе стрельба будет вестись в ночное время.
В ходе проведения мероприятий боевой подготовки военнослужащие отработают нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации взаимодействия между расчетами.
Разведку целей и их контроль поражения проводят расчеты беспилотных летательных аппаратов.
В практических стрельбах принимают участие более 200 военнослужащих ВВО.