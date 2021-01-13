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13.01.2021 (09:26)

Командиры разведывательных подразделений ВВО в Бурятии осваивают методику скрытного проникновения на объекты «противника»

В горной местности Республики Бурятии разведчики общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) осваивают методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника.

В ходе практических занятий офицеры изучают возможности комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», а также мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, на полевых занятиях военнослужащие на практике отработают приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также проведут тренировки по организации шифрованной связи и передаче целеуказаний.

По завершении полевых занятий командирам разведывательных подразделений предстоит передать полученные знания и навыки личному составу своих подразделений в ходе плановых занятий и тренировок в зимнем периоде обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Вооруженные силы , Разведывательные подразделения
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