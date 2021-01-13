13.01.2021 (09:25)

В Амурском объединении ВВО приступили к подготовке военнослужащих на полосе препятствий

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовали занятия по боевой подготовке военнослужащих. Мероприятия проводятся на специально созданных для этих целей полосах препятствий с максимальным количеством факторов современного боя.

Тренировки в первую очередь организованы для разведывательных и мотострелковых подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту. Военнослужащие преодолевают около 30 препятствий через едкий дым, пулеметный огонь холостыми боеприпасами и постоянные взрывы средств имитации. Кроме шумовых эффектов на «поле боя» военнослужащие сталкиваются и другими реалиями боевых действий.

В первые дни занятий на полигонах специализированные полосы прошло более тысячи военнослужащих.

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