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13.01.2021 (09:25)

В Амурском объединении ВВО приступили к подготовке военнослужащих на полосе препятствий

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовали занятия по боевой подготовке военнослужащих. Мероприятия проводятся на специально созданных для этих целей  полосах препятствий с максимальным количеством факторов современного боя.

Тренировки в первую очередь организованы для разведывательных и мотострелковых подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту. Военнослужащие преодолевают  около 30 препятствий через едкий дым, пулеметный огонь холостыми боеприпасами и постоянные взрывы средств имитации. Кроме шумовых эффектов на «поле боя» военнослужащие сталкиваются  и другими реалиями боевых действий.

В первые дни занятий на полигонах специализированные полосы  прошло  более  тысячи военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Полигон
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