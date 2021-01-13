13.01.2021 (09:23)

В Забайкалье состоялась тренировка по развёртыванию мобильных полевых пунктов управления ВВО

С соединением управления Восточного военного округа, дислоцированным в Забайкальском крае, проведена тренировка по развертыванию мобильных полевых пунктов управления и обеспечению устойчивой и непрерывной связью между штабом общевойскового объединения с подчиненными войсками (силами).

В ходе тренировки специалисты развернули мобильные полевые пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При решении поставленных задач применялись радиосредства новейшего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надежную помехозащищенную и скрытую радиосвязь.

Также, военные связисты обеспечили охрану и оборону полевых пунктов управления от диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Всего в тренировке приняли участие свыше 100 специалистов связи, и задействовано более 50 единиц специальной техники.

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