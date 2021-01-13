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13.01.2021 (09:20)

Более 2 тысяч военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к полевым занятиям

Более 2 тысяч военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах в составе подразделений приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на  полигонах после новогодних выходных дней.

На данном этапе обучения военнослужащие совершенствуют навыки по вождению боевых машин, выполняют огневые задачи из стрелкового оружия и гранатометов.

Для размещения личного состава на базе полигонов армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах развернуты автономные полевые лагеря, кроме того в целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих, в местах проведения полевых занятий организованы пункты обогрева личного состава в которых предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Полигон
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