13.01.2021 (09:18)

В Амурское объединение ВВО поступила первая партия новейших противогазов ПМК-4

В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, поступила первая партия новейших противогазов ПМК-4. Переоснащение на новые противогазы начнется с управления объединения.

Новые средства РХБ защиты сочетаются, как с зимними, так и с летними комплектами боевой экипировки «Ратник-2», отвечают требованиям эксплуатации в любых дальневосточных климатических условиях, в том числе и крайнего Севера.

В комплекте ПМК-4 есть защитные экраны лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, приспособления для крепления средств коррекции зрения, а также приспособления для приема воды и жидкой пищи.

Шлем-маска противогаза отечественного производства обеспечивает комплексную защиту. По многим показателям технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза.

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