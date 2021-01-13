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13.01.2021 (09:13)

В Амурском объединении ВВО началась вакцинация вторым компонентом препарата «Спутник-V»

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Приамурья, началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции военнослужащих вторым компонентом отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). Врачи выездной медицинской бригады привили офицеров управления, командный состав соединений и воинских частей, а также военнослужащих дежурных смен. Всего вторым компонентом привито около 100 военнослужащих.

На местах медицинские специалисты развернули прививочные посты, где была организована проверка состояния здоровья военнослужащих и введение вакцины. Жалоб и каких-либо других изменений в состоянии здоровья после получения первого компонента препарата у военнослужащих не выявлено.

Вакцинация проводится планово, по мере поступления препарата, и носит добровольный характер. Учитывая, что количество желающих пока превышает возможности поставок вакцин, в первую очередь прививаются медицинские специалисты, военнослужащие дежурных смен.

Кроме того, только за время новогодних праздников вакцину «Спутник-V»  получило около 500 военнослужащих объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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