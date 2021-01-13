13.01.2021 (07:56)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ определили сильнейших в армейском рукопашном бое

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился чемпионат среди воинских частей и подразделений по армейскому рукопашному бою.

В соревнованиях, проходивших в спорткомплексе соединения, приняли участие около 100 военных спортсменов, представляющих все воинские части и подразделения соединения, дислоцированные в Тульской, Рязанской и Московской областях. Среди участников турнира неоднократные победителя всероссийских и всеармейских соревнований по армейскому рукопашному бою, многие из которых имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

В ходе соревнования, все участники проявили несгибаемую волю к победе, упорство, стойкость и сильный дух.

В ходе упорного противостояния команд первое место одержала команда гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского из Тулы, вторыми стали представители гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани, третье место заняли десантники из подмосковного Наро-Фоминска.

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