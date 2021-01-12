12.01.2021 (23:50)

В году 325-летия Российского Флота Центральный военно-морской музей осуществит обширную выставочную программу: от Ушакова до Отечественной войны 1812 года

Центральный военно-морской музей имен императора Петра Великого (ЦВММ) осуществит в 2021 году обширную выставочную программу, насчитывающую, включая выставочные проекты филиалов, которых после недавнего вхождения в состав ЦВММ Музея Черноморского флота стало семь, несколько десятков временных выставок. Ведущее место среди них займут выставки в основном здании музея на площади Труда в Санкт-Петербурге, раскрывающие среди прочего и такую мало исследованную тему, как роль Российского флота в Отечественной войне 1812 года.

Выставочную программу 2021 года в ЦВММ начнет в январе временная экспозиция, посвященная 100-летию Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота России.

Февраль 2021 года ознаменуется открытием выставки «Победы адмирала Ушакова», эстафету у которой уже в марте привет временная экспозиция, посвященная участию Российского флота в Семилетней войне.

Обращаясь к истокам российской государственности, в апреле, в атриуме своего основного здания ЦВММ откроет передвижную выставку «Имя Александра Невского в истории Российского флота. К 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя». В апреле здесь же будет также открыта выставка к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

К традиционной «Ночи музеев», вне зависимости от формата, в котором она будет проводится, Морской музей осуществит выставочный проект «Эволюция якоря – устройства и символа».

Летние месяцы принесут свои сюрпризы любителям истории Военно-Морского Флота России. Это, прежде всего, передвижная и фотовыставка, посвященные страницам истории военно-морских парадов отечественного флота.

В начале июля также будет представлен выставочный проект «Августейшие Генерал-адмиралы Российского флота», а вслед за ним – экспозиция «Балтийское небо, посвященная 105-летию создания военно-морской авиации России.

Завершит лето особо важная и ставшая уже традиционной для ЦВММ выставка к Дню рождения российской тельняшки.

Еще одним обращением к истории Российского флота и его интернациональной роли станет выставка «Наваринское сражение 1827 года. К 200-летию начала Греческой войны за независимость», которая начнет работать в октябре 2021 года.

Наиболее крупными завершающими год выставками станут выставочные проекты, посвященные 180-летию со дня рождения известного мариниста Александра Карловича Беггрова, а также роли Российского флота в войне 1812 года.

Впрочем, планируя будущие визиты в Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, не следует забывать, что и сегодня в его залах уже работают несколько интересных выставок.

Прежде всего, это открытая в середине декабря 2020 года очень интересная экспозиция «Удивительный мир моделей». С ней соседствует максимально насыщенная подлинными раритетами выставка «Морская держава. И.Ф. Крузенштерн и русский образ «мировой морской державы». В Центре временных выставок ЦВММ ждут своих посетителей и две персональные выставки членов мастерской художников-маринистов ЦВММ Андрея Троня и Сергея Макарова. В атриуме музея развернута открытая в преддверие Нового года фотовыставка «Корабельные любимцы», посвященная животным на кораблях Военно-Морского Флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице