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12.01.2021 (21:53)

Военнослужащие подразделений РХБЗ в Ленинградской области ликвидировали условное химическое заражение в условиях низких температур

На территории полигона полка РХБ защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках тактико-специального учения  военнослужащие соединения отработали действия по ликвидации последствий условного  применения противником химического оружия в условиях низких температур.

Поднятые по тревоге подразделения полка прибыли в указанный район, где  военнослужащие провели анализ  воздуха на наличие отравляющих веществ при помощи штатных средств химической разведки.

Особое внимание при отработке действий было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи возимых дегазационных комплектов и тепловых машин специальной обработки в условиях низкой температуры воздуха и снежного покрова, а также скрытному перемещению подразделений по маршруту и противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника. 

 Военнослужащие соединения в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Учения , Полигон
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