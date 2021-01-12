12.01.2021 (21:42)
В Ленинградской области ещё более 600 военнослужащих ЗВО привились от коронавируса
Ещё более 600 военнослужащих артиллерийской бригады Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли добровольное участие в проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.
Вакцинация военнослужащих армии была проведена в пункте постоянной дислокации с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препарату.
В первую очередь, процедуру прошли медицинские работники, чья деятельность связана с лечением больных, солдаты и офицеры, несущие боевое дежурство, командный состав бригады.
В качестве вакцины использовался комбинированный векторный препарат Гам-Ковид-Вак.
Всего от коронавируса уже привились более 17 тыс. военнослужащих Западного военного округа.