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12.01.2021 (21:42)

В Ленинградской области ещё более 600 военнослужащих ЗВО привились от коронавируса

Ещё более 600 военнослужащих артиллерийской бригады Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли добровольное участие в проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.

Вакцинация военнослужащих армии была проведена в пункте постоянной дислокации с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препарату.

В первую очередь, процедуру прошли медицинские работники, чья деятельность связана с лечением больных, солдаты и офицеры, несущие боевое дежурство, командный состав бригады.

В качестве вакцины использовался комбинированный векторный препарат Гам-Ковид-Вак.

Всего от коронавируса уже привились более 17 тыс. военнослужащих Западного военного округа.   

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19
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