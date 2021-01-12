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12.01.2021 (20:56)

В армейском корпусе Черноморского флота начался сбор с наводчиками бронетранспортёров БТР-80

В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) начался учебный сбор с наводчиками бронетранспортёров БТР-80.

Сбор проходит с военнослужащими молодого пополнения в соответствии с планом боевой подготовки на территории танкового огневого городка (ТОГ) армейского корпуса ЧФ.

Военнослужащие выполняют нормативы по получению боезапаса, подготовке вооружения бронетранспортёров к стрельбе и поражению целей из штатных орудий бронетранспортёров БТР-80 на разных расстояниях.

На контрольных занятиях по итогам сбора наводчики сдадут зачёты на определение расстояний до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

Также военнослужащие совершенствуют навыки метания боевых гранат в обстановке, максимально приближенной к боевой.

В учебных мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих молодого пополнения.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Учения , Специальная подготовка
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