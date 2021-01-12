12.01.2021 (20:56)
В армейском корпусе Черноморского флота начался сбор с наводчиками бронетранспортёров БТР-80
В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) начался учебный сбор с наводчиками бронетранспортёров БТР-80.
Сбор проходит с военнослужащими молодого пополнения в соответствии с планом боевой подготовки на территории танкового огневого городка (ТОГ) армейского корпуса ЧФ.
Военнослужащие выполняют нормативы по получению боезапаса, подготовке вооружения бронетранспортёров к стрельбе и поражению целей из штатных орудий бронетранспортёров БТР-80 на разных расстояниях.
На контрольных занятиях по итогам сбора наводчики сдадут зачёты на определение расстояний до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.
Также военнослужащие совершенствуют навыки метания боевых гранат в обстановке, максимально приближенной к боевой.
В учебных мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих молодого пополнения.