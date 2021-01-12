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12.01.2021 (20:36)

Юнармейцы приняли участие в акция «Живая история» в городе-герое Севастополе

На днях юнармейцы военно-патриотического клуба «Победа» стали участниками акции «Живая история» на территории мемориального комплекса «Сапун-гора».

Легендарный танк Т-34 вернули в строй на Сапун-горе. Его запустили специалисты ремонтно-восстановительного батальона Черноморского флота к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запуск танка — не развлечение, а ежедневный ритуал. Первый пуск состоялся 4 января. Затем к акции подключат другие образцы боевой исторической техники. Сотрудники музея будут рассказывать посетителям о том, как создавались эти машины и какой вклад внесли в события Великой Отечественной войны.

Юнармейцы клуба «Победа» увидели запуск танка, осмотрели выставку восстановленной военной техники времён Великой Отечественной войны и задержались у Вечного огня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , Культура
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