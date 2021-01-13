13.01.2021 (03:00)

Российские военнослужащие впервые доставили гумпомощь в населенный пункт Тей на северо-востоке Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) впервые провели гуманитарную акцию в крупном поселке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Данный населенный пункт является одним из крупнейших в провинции из не обладающих статусом города.

«Сегодня совместно с медицинским отрядом специального назначения проводим гуманитарную акцию с выдачей продовольственных наборов и оказанием бесплатной медицинской помощи в населенном пункте Тей провинции Хасеке. Накануне гуманитарной акции мы провели рекогносцировку в населенном пункте, в нем проживает около 10 тысяч человек. Мы определили количество местных жителей, нуждающихся в гуманитарной помощи, поэтому ее хватит всем», - сообщил начальник группы по формированию гуманитарных грузов Виталий Реполенко.

Он пояснил, что в первую очередь гуманитарную помощь получили семьи, потерявшие кормильцев в ходе войны. Всего военнослужащие ЦПВС раздали местным жителям 440 наборов, включавших в себя основные продукты питания - рис, молоко, муку, чай и сгущенное молоко.

Как пояснил глава администрации поселка Ахмад Абсуаляд, после войны в Тей активно возвращаются жители, его население растет с каждым днем, и со всеми возникающими проблемами власти справляются с трудом. «Работы, к сожалению, хватает не всем. Поэтому выдача нашими друзьями из России гуманитарной помощи очень важно для нас», - сказал глава администрации.

В дальнейшем российские военные продолжат расширять географию проведения гуманитарных акций на северо-востоке Сирии, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.



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