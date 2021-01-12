12.01.2021 (20:19)
Всеармейский этап конкурса «Чистое небо» состоится в Ейске
Отбор команды от Российской Федерации для участия в международном конкурсе «Чистое небо» будет осуществлен в ходе четырех этапов.
До конца февраля в соединениях и воинских частях завершится первый этап состязаний, к которому привлечены 100% личного состава подразделений.
По окончанию отбора в военных округах состоятся Всеармейские соревнования, которые пройдут на базе 726 УЦ В ПВО СВ в мае. За право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса будут бороться команды военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск.
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