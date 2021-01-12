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12.01.2021 (20:18)

В первом этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» примут участие 100% личного состава подразделений

Отбор команды от Российской Федерации для участия в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» будет осуществлен в ходе четырех этапов, при этом к первому этапу, который проходит непосредственно в соединениях и воинских частях, планируется привлечь 100% личного состава разведывательных подразделений.

По окончанию отбора в округах состоятся Всеармейские соревнования, которые пройдут на базе Новосибирского высшего военного командного училища в мае. За право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса будут бороться команды военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и курсанты Новосибирского ВВКУ.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Конкурсы , АрМИ
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