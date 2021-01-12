12.01.2021 (20:10)

Зенитчики ЗВО в ходе комплексной тренировки перехватили более 300 воздушных объектов условного противника

В ходе тренировки по разведке и уничтожению целей в воздушном пространстве, военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, осуществили перехват более 200 воздушных объектов условного противника.

Мероприятия проводились в составе дежурных смен по противовоздушной обороне объединения. Военнослужащие совершенствовали навыки в сопровождении воздушных целей до начала района ответственности и уничтожении их методом электронного пуска ракет.

Кроме того, зенитчики получили практику в разведке и сопровождении воздушных целей в условиях ведения противником активного радиоэлектронного подавления.

К проведению тренировки было привлечено более ста военнослужащий зенитно-ракетного соединения армии и около 40 единиц вооружения и военной техники.

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