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12.01.2021 (20:08)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО применили «танковую карусель» на тактическом учении


         В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков Т-72Б3 с применением метода повышенного темпа стрельбы «танковая карусель» в рамках тактико-специального учения.

         По замыслу учения занятий танкисты находились в обороне, их задачей было отразить наступление мотострелкового батальона с поддержкой бронетанковых сил условного противника. При приближении сил противника на расстояние 2 тысяч метров экипажи приступили к уничтожению живой силы и бронетехники условного противника осколочно-фугасными и бронебойными 125-мм снарядами.

В рамках проведения занятий танкисты выполнили более 200 выстрелов основного калибра танков Т-72Б3. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

Всего в стрельбах приняло участие более 250 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Учения
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